KT엠하우스, KT통합상품권 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT 엠하우스가 KT통합상품권을 출시했다고 5일 밝혔다.

KT통합상품권으로 쓸 수 있는 서비스는 총 5가지로, Seezn(시즌), 올레tv, kt 와이파이, kt LTE 데이터, kt 전기차충전 서비스다. 기존 모바일 상품권은 지정된 서비스에만 사용할 수 있었지만 KT 통합상품권은 선택하여 서비스를 이용하고 남은 잔액을 다른 서비스에서도 사용할 수 있는 것이 장점이다.

KT 엠하우스는 KT통합상품권의 사용처를 ‘쇼핑’, ‘음악’, ‘웹소설’ 등의 분야로 확대할 예정이다. 이를 통해 KT그룹사 간의 시너지를 높이고 고객의 편의성을 높일 계획이다.

KT통합상품권은 총 5종(5천원권, 1만원권, 2만원권, 3만원권, 5만원권)으로 구성됐다. KT통합상품권 구매는 ‘기프티쇼’와 기업 고객을 위한 대량발송 서비스 ‘기프티쇼 비즈’에서 가능하다. 또한 카카오 선물하기를 비롯한 티몬, 옥션, 네이버쇼핑 선물하기 등 KT 엠하우스의 20여개 제휴 판매처를 통해서도 편리하게 구매할 수 있다.

이정호 KT 엠하우스 사업총괄은 "KT와 KT 그룹사 서비스 외에도 프랜차이즈 외식브랜드 등 고객 니즈에 기반해 사용처를 점차 확대할 계획"이라며 "고객 중심 경영에 기반하여 모바일 상품권 이용 고객이 차별화된 혜택을 누릴 수 있도록 상품 경쟁력을 강화하겠다"고 전했다.

