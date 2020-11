[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 특허청은 5일 쉐라톤 서울 팔래스 강남호텔에서 ‘제1차 디지털 지식재산 포럼’을 개최했다고 밝혔다. 포럼은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가속화 된 디지털 전환시대가 국내 경제·산업계에 미치는 영향을 환기하고 경제성장을 뒷받침 할 지식재산 정책방향을 모색하는 자리로 마련됐다. 포럼 참가자들이 지식재산 정책방향에 관한 의견을 공유하고 있다. 특허청 제공

