[아시아경제 오현길 기자] 보맵은 영국 리서치기업 핀테크글로벌이 선정한 '세계 100대 인슈어테크 기업'에 이름을 올렸다고 5일 밝혔다.

핀테크글로벌은 올해 세계 1400여개 인슈어테크 기업을 대상으로 보험업계의 과제 해결, 보험업계 효율성 증대, 서비스 혁신성 등을 고려해 100대 기업을 선정했다.

보맵은 디지털 전환, 혁신성, 고객경험 활용 등을 높게 평가받아 한국 기업으로 처음 100대 기업에 포함됐다.

류준우 보맵 대표는 "디지털 전환이 보험업계의 주요 과제로 떠오르면서 인슈어테크 산업이 전세계적으로 급성장하고 있다"며 "국내 인슈어테크를 대표하는 기업으로서 고객들이 글로벌 수준의 디지털 보험 서비스를 이용할 수 있도록 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

