정부 "코로나·독감 동시진단키트 신속도입 추진"

[아시아경제 조현의 기자] 정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 인플루엔자(계절 독감) 감염 여부를 동시에 확인할 수 있는 진단키트를 신속 도입하는 방안을 논의 중이다.

강도태 중앙재난안전대책본부(중대본) 1총괄조정관은 5일 정부세종청사에서 열린 중대본 회의에서 "코로나19·독감 동시진단키트를 선별진료소, 국민안심병원 등 방역 현장에 신속히 도입하는 방안을 보건복지부, 식품의약품안전처, 질병관리청 등 관계부처 간 협의하고 있다"고 밝혔다.

정부는 이달 중순부터 고위험군 중 독감 의심자에 대한 항바이러스제 투입에 건강보험을 적용하는 방안도 추진하고 있다.

강 1총괄조정관은 "기온이 낮아지고 건조해지면서 독감과 같은 계절성 위험요인이 증가하고 있다"며 "독감 유행 전이라도 아동, 임신부, 고령자 등에서 독감이 의심되면 검사 결과와 관계없이 선제적으로 항바이러스제에 건강보험을 적용하는 방안을 추진 중"이라고 했다.

한편 이날 중대본 회의에선 골프장 방역관리 강화계획이 논의된다.

강 1총괄조정관은 "골프와 등산 등 실외 체육활동은 그 자체만으로는 감염위험이 낮지만 뒤풀이 식사, 음주 등 고위험 활동이 동반되면서 감염이 발생하고 있다"며 "관계부처와 지자체는 활동별 위험요인을 고려해 세심하게 대처해달라"고 당부했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr