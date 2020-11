김용범 기재차관 "美대선 리스크, 韓금융시장에 상당부분 선반영…변동성 확대 가능성 제한적"

거시경제금융회의

국내외 금융시장 동향·실물경제 영향·향후 대응방안 등 점검

"글로벌 금융시장도 과거에 비해 안정적"

[아시아경제 주상돈 기자] 김용범 기획재정부 1차관은 5일 "(미국 대선에 따른)국내 금융·외환시장 변동성 확대 가능성은 제한적일 것"이라고 밝혔다.

김 차관은 이날 산업은행 본점에서 거시경제금융회의를 주재하며 "미국 대선 리스크가 상당부분 우리 금융시장에 선반영돼 있고 미국의 완화적 통화·재정정책의 큰 틀은 유지될 것"이라며 이 같이 말했다.

김 차관은 "미국과 유럽, 아시아 등 주요국 증시가 상승 마감하는 등 과거 미 대선에 비해서는 비교적 안정적인 모습"이라며 "당선자 확정 이후 신속한 추가 경기부양책 타결을 위해 노력할 것이라는 것이 시장의 대체적인 견해인 만큼 침착한 대응이 필요한 시기"라고 설명했다.

정부는 이번 미 대선 불확실성 지속 가능성에 대비하면서 우리 경제·금융 안정을 위해 총력을 기울일 방침이다. 김 차관은 "거시경제금융회의 등을 통한 관계기관 간 긴밀한 공조 하에 국내외 금융시장 동향 모니터링을 강화하겠다"며 "변동성 확대시 이미 마련된 시장안정조치를 적시에 시행하는 등 금융·외환시장 안정에 적극적으로 대응하겠다"고 강조했다.

최근 경제상황에서 대해서는 "최근 실물경제 지표가 일제히 반등하며 경기회복 속도 가속화에 청신호가 켜졌다"고 진단했다. 그는 "3분기 성장률 플러스 전환, 9월 산업생산활동 생산·소비·투자 트리플 증가와 더불어 10월 소비심리지수와 기업경기지수 모두 11년 6개월만의 최대 증가 폭을 기록했다"며 "4분기에도 우리 경제 성장세가 이어지고조기 경기반등이 가능할 것이라는 자신감을 심어주는 실적치들이 연이어 나오고 있다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr