홈앤쇼핑, 코로나19 취약계층 위해 5000만원 전달

저소득 중증장애인 주거 환경 개선 지원

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 특히 취약한 저소득 중증장애인을 위해 사회공헌활동을 진행한다고 5일 밝혔다.

저소득 중증장애인의 경우 코로나19로 집에서 보내는 시간이 더욱 늘어나 매트리스, 화장실 등의 쾌적함과 방역이 중요할 수밖에 없다. 홈앤쇼핑은 이러한 저소득 중증장애인을 위해 한국장애인재단에 5000만원 상당의 '스마일 홈 클리닝'을 지원하기로 했다. 이는 외부인의 방문이 잦은 장애인 가족에게 방역서비스 및 활동을 보조하는 종합 지원 서비스다.

이를 통해 매트리스 클리닝, 화장실 청소, 방역 및 살균, 손소득제, 집꾸미기(DIY) 키트 등 5000만원 상당의 종합 지원서비스를 제공해 중증장애인들이 집안에서 편안하고 쾌적한 환경에서 지낼 수 있을 것으로 기대된다. 홈앤쇼핑 관계자는 "코로나19로 특히 피해가 가중되고 있는 사회적 취약계층에 더 많은 관심을 가지려고 노력하고 있다"며 "앞으로도 도움이 필요한 곳에 언택트 사회공헌 프로그램을 다양하게 진행해 나갈 예정"이라고 말했다.

