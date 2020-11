포항시 남북 잇는 '동빈대교' 착공 … 사장교 형식 2025년 완공

국가지원지방도 20호선 남구 송도동~북구 항구동 잇는 해상교량

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 포항시 북부권과 남부권을 연결하는 지방도20호선의 단절구간을 연결하는 동빈대교가 착공되면서, 포항도심지 극심한 교통정체 현상이 완화될 전망이다.

경상북도는 5일 포항시 남구 송도동에서 남구 송도동에서 북구 항구동을 잇는 해상교량(가칭 동빈대교) 건설사업인 ‘효자~상원간도로 건설공사' 기공식을 갖는다. 이날 기공식에는 이철우 경북도지사, 이강덕 포항시장, 김정재·김병욱 국회의원, 지역도의원, 지역주민 등 100여명이 참석한다.

'효자~상원간도로 건설공사'(가칭 동빈대교)는 제3차 국도·국지도 5개년 계획에 반영된 사업이다. 국가지원지방도20호선(포항-영덕) 구간 중 단절구간인 포항시 남구 송도동에서 북구 항구동구간을 2025년까지 총사업비 662억원을 투입해 연장 1.36㎞구간에 평면교차로 2개소, 교량(사장교) 395m, 접속도로 965m 등을 설치하는 공사다.

국가지원지방도20호선은 포항시 북부권과 남부권을 연결하는 중요한 간선도이나, 단절구간으로 인해 포항철강공단으로 출퇴근하는 차량들이 도심지를 통과하면서 극심한 교통정체를 빗는 등 많은 불편을 초래해 왔다. 특히, 휴가철 및 각종 축제 행사시 송도해수욕장과 영일대해수욕장을 찾는 많은 관광객들 또한 교통정체로 큰 불편을 겪은 곳이다.

동빈대교(가칭)는 사장교 형식으로 건설된다. 동해바다의 일출을 조망할 수 있는 전망대를 주탑 내 설치하고 야간에는 사계절 경관조명 설치하는 등 볼거리가 있는 명품 해상교량으로 기대감을 모으고 있다.

이철우 경상북도지사는 "동빈대교는 해상교량으로 해양국제도시 포항시의 정체성(identity)을 나타낼 수 있는 상징교량으로 건설해 영일만의 새로운 볼거리를 제공하게 될 것"이라며 "주변 관광자원들과 연계한 새로운 관광콘텐츠로서, 코르나19와 지진 등으로 어려움을 겪고 있는 지역경제에 도움이 될 것으로 기대한다"고 강조했다.

