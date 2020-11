[아시아경제 금보령 기자] 메리츠증권 메리츠증권 008560 | 코스피 증권정보 현재가 3,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,365 2020.11.05 08:29 장시작전(20분지연) 관련기사 "증시 거래대금 급감하지 않을 것…증권株 매수 유효"올가을 무르익을 실적株 찾아라[클릭 e종목]"메리츠증권, 3분기 실적 컨센서스 부합 전망" close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 전년 대비 72.2% 증가한 2080억5400만원으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다.

같은 기간 매출액은 3조3896억5900만원으로 4.9% 늘었다.

금보령 기자