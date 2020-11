NS홈쇼핑, 동반 성장 촉진 기여…중소벤처기업부장관 표창 받아

[아시아경제 이승진 기자] NS홈쇼핑이 '동반성장 주간'을 맞아 4일 중소기업중앙회에서 열린 ‘동반성장 주간 기념식’중 유공자 포상으로 ‘중소벤처기업부장관 표창’을 받았다.

중소벤처기업부와 동반성장위원회가 주최한 ‘동반성장 주간 기념식’은 17회째를 맞이하는 동반성장주간의 행사로서 대·중소기업간 동반성장을 촉진하고 국민의 이해를 증진하기 위해 정부와 민간이 함께 하는 행사이다. 올해 ‘동반성장주간 기념식’은 대·중소기업간 동반성장 문화를 확산한 유공자를 격려하고 소통하는 만남의 장으로서 ‘상생으로 만드는 스마트 대한민국’이라는주제로 열렸다.

NS홈쇼핑은 ‘동반성장 주간 기념식’ 중 대중소기업간의 상생협력을 촉진하기 위해 시행한 유공자포상을 통해 ‘협력 이익 및 성과 공유 우수 기업 부문(단체)’에서 ‘중소벤처기업부장관 표창’을 받았다.

NS홈쇼핑은중소기업 협력사와 협업을 통해 동반성장을 위한 지원 사업을 꾸준히 이행해 왔다. 중소기업 협력사의 ▲사업 안정성 도모 ▲혁신 활동 동기 부여 ▲손해 보전 ▲새로운 도전을 통한 지속 가능한 생태계 조성 ▲성장을 위한 재정 지원 및 역량 강화 프로그램 운영 등 동반성장 프로그램을 충실히 수행해 얻은 성과와 공로를 인정 받고, 대·중소기업간의 협력 이익 공유에 기여한 바를 높이 평가받아 금번 수상의 영예를 안았다.

조항목 NS홈쇼핑 부사장은 “NS홈쇼핑과 협력사 간의 동반성장 노력을 긍정적으로 평가 받게 되어 기쁘다”며 “앞으로도 NS홈쇼핑은 모든 협력사와 함께 지속가능경영을 위한 공존, 미래 가치 실현을 위한 상생협력의 노력을 이어가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr