탄소배출권 ‘新소득’…충남, 농가-산단 상생협력 윈윈

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] #충남 부여에서 토마토를 재배하는 사비터전영농조합법인은 2017년 하우스 난방시설을 전기난로에서 공기열히트펌프로 교체한 후 새로운 수익원이 생겼다. 기존의 시설에서 발생하던 온실가스 배출량을 줄인 대신에 확보한 탄소배출권을 지역 산업단지에 넘기면서 생기는 수익이다. 더욱이 조합이 애초 시설교체로 들인 비용은 에너지절감과 각종 지원금으로 충당될 것으로 보여 농가의 이익은 배가 될 것으로 기대된다.

충남도는 이 같은 내용의 ‘온실가스 감축 농업발전 상생협력사업(이하 상생사업)’으로 지역 농가와 산업단지가 윈윈하는 효과를 내고 있다고 5일 밝혔다.

상생사업은 2015년 도와 농림축산식품부, 서부발전 간의 협약 체결로 첫 발을 뗐다. 충남지역 농가와 기업의 상생발전을 도모한다는 것을 핵심으로 국내에서 처음 시도된 사례다.

상생사업은 지역 농가에 저탄소 시설을 보급해 가동할 수 있도록 유도하는 동시에 연간 1500만원씩 10년간 1억5000만원의 지원금을 지급한다.

가령 사비터전영농조합은 3억5000만원을 투입해 난방시설을 교체한 후 매년 1500만원의 지원금을 받고 있다.

여기에 시설교체에 따른 에너지절감비용은 연간 1억원에서 5000만원으로 절반이 줄어들면서 5년이 지난 시점에는 난방시설 교체 투자비 회수가 가능할 것으로 예상된다. 반면 이후에도 에너지 절감비용과 상생사업 지원금은 계속 이어져 농가의 수입으로 남게 된다는 것이 도의 설명이다.

현재까지 상생사업에 참여한 지역 농가는 총 80개로 이들 농가에는 또 다른 수익원도 생겼다. 시설교체로 온실가스를 감축해 얻을 수 있는 탄소배출권이 그것이다. 실제 서부발전은 올해를 포함해 지난 5년간 100억원의 사업비를 조성해 지역 농가가 도입한 저탄소 시설의 탄소배출권 등록 및 모니터링 비용을 지원한다.

이때 농가는 저탄소 시설가동으로 확보한 온실가스 감축실적을 서부발전에 판매할 수 있게 된다고 도는 강조한다. 상생사업에 참여한 농가는 주로 공기열히트펌프, 지열히트펌프, 목재펠릿보일러 등 저탄소 난방시설을 이용(교체)하거나 다겹보온커튼 등을 추가 설치한 상태다.

이를 통해 5년~10년간 전체 농가에서 감축할 수 있는 온실가스는 총 11만5630t이며 배출권 판매금액은 1t당 1만원~3만원 사이로 총액은 18억1995만원 가량 된다. 80개 농가에서 개별적으로 평균 2300만원의 부가수입이 생기는 셈이다.

이 같은 효과를 등에 업고 도는 서부발전 등과의 협약기간이 종료되는 올해 말까지 10개 안팎의 농가를 추가로 선정해 상생사업에 참여시킬 계획이다.

김용찬 도 행정부지사는 “온실가스로 인한 기후변화는 우리 삶을 직접적으로 위협하는 상황”이라며 “도는 앞으로도 다양한 분야에서 온실가스 감축사업을 발굴·추진해 기후위기를 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있도록 매진할 것”이라고 말했다.

