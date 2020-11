관악구 지역일자리 참여자 지하철역 방역도 책임진다

유동 인구 많은 신림역, 서울대입구역, 사당역에 각 10명씩 총 30명 배치 의자, 승강기 버튼, 에스컬레이터 손잡이 등에 표면소독

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 코로나19 극복을 위해 모집한 지역일자리 사업 참여자를 활용, 주요 지하철역 방역에 만전을 기하고 있다.

구는 지난 10월 취업취약계층 및 코로나19로 인한 실직자, 휴·폐업자를 대상으로 ‘코로나19 극복 지역일자리’ 180명을 선발했다.

이번 지역일자리 사업은 10월29일부터 12월27일까지 2개월 간 진행, 지역 내 다양한 지역에 배치되어 코로나19 확산 방지를 위한 지역방역활동, 환경정비, 시설관리 등의 업무를 맡고 있다.

특히, 구는 유동 인구가 많은 신림역, 서울대입구역, 사당역 역사에 각 10명씩 총 30명의 지하철 방역단을 배치, 지역 방역에 앞장서고 있다.

지하철 방역단은 다수가 이용하는 의자, 승강기 버튼, 에스컬레이터 손잡이 등 사람의 몸이 직접 접촉되는 곳에 소독제를 천에 적셔 닦는 표면 소독을 실시하는 등 코로나19 확산을 막기 위한 다양한 노력을 펼치고 있다.

한편, 구는 올해 공공일자리 사업을 대폭 확대하여 공공근로 425명, 희망일자리 1713명, 지역공동체 및 민생안정일자리 190명 등 총 2400여 명을 모집, 코로나19로 경제적 위기에 처한 구민을 위한 다양한 일자리 사업을 펼치고 있다.

박준희 구청장은 “유동인구가 많은 지역 내 3개 역사에 방역 인원을 배치해 철저한 지역방역으로 코로나19 확산 예방에 힘쓰고 있다”며 “하루빨리 코로나19 확산의 고리를 끊어내고 일상생활로 돌아갈 수 있도록 코로나19 위기극복에 전력을 다하겠다”고 말했다.

