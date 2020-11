[김맹녕의 골프영어회화] "코스에서 안전거리를 확보하라"

골프 스윙 시에는 항상 안전거리를 확보해야 한다.

"코스에서는 안전이 최우선(Safety first on the golf course)."

골프는 티잉에어리어에서 동반자를 향해 연습스윙하다가 돌(stones)이나 조약돌(pebbles), 나뭇가지(twigs) 등이 튀어 상처를 입힐 수 있다. 부주의한 스윙은 또 플레이어와 캐디가 맞는 사고로 이어진다. 골프공에 맞으면 치명적이다. 미국프로골프(PGA)투어 선수들의 타구 속도는 시속 269km, 장타자 버바 왓슨(미국)은 무려 310km다. 아마추어골퍼도 200km에 육박한다.

운전 부주의로 골프카트가 전복되기도 한다. '로스트 볼'을 무리하게 찾다가 허리를 다치고, 예리한 나뭇가지에 찔릴 수 있다. 여름철 낙뢰 사고까지 일어난다. 숲 속에서 샷을 할 때는 일단 안전 여부부터 확인하고, 플레이를 가져간다. 건강 이상 증후가 나타나면 무조건 중단이다. 다음의 안전수칙을 기억해 사고를 방지하자(Following these tips can keep golfers safe on the course).

1. 언제나 스윙하기 전 안전거리를 확보한다(Be sure everyone else is a safe distance away before they swing).

2. 샷을 하는 골퍼 뒤에 서있지 말라(Avoid standing directly behind the player hitting).

3. 샷을 하는 골퍼 앞으로 절대 나가지 말라(You should never walk ahead of a golfer before he hits the ball).

4. 천둥이나 낙뢰가 있으면 플레이를 중단한다(Never plan to play during thunderstorms). 번개 발생시 안전요원 지시에 따른다(Follow the lightning precautions below).

5. 카트 운전은 언덕에서 내려갈 때 주의하고, 내리막 경사나 회전할 때는 속도를 줄인다(Drive straight up and down hills, and take it slow while going downhill or around turns).

6. 항상 건강상태를 체크하라(Always check your health).

Golfer A: Excuse me, I'm going to make a shot now. Could you please step away? You're standing in the path of my swing and I don't want to hit you by accident.(죄송합니다, 내가 지금 샷을 하려고 합니다. 좀 비켜주시겠습니까? 당신이 내 스윙 궤도에 있어 맞을 수도 있습니다).

Golfer B: Oh, sorry for interfering with your shot. I didn't realize I was in your way(아, 당신 샷을 방해해서 미안합니다. 내가 당신의 스윙 궤도에 있는 줄 몰랐습니다).

A: You shouldn't stand too close to a golfer when he is shooting. You could break his concentration, and it's also very dangerous(당신은 절대로 샷을 하려는 골퍼 가까이에 서있지 마세요. 골퍼의 집중력을 분산시키고, 또 대단히 위험합니다).

B: Thank you, I 'll keep that in mind from now on(감사합니다. 지금부터 명심하겠습니다).

글=김맹녕 골프칼럼니스트





