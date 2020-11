"새해 기운을 담은 흰 소 골프공."

던롭스포츠코리아의 젝시오(XXIO) 프리미엄 2021년 간지(干支)볼(사진)이다. 신축년(辛丑年)을 맞아 공에 흰 소 일러스트를 담은 1500더즌 한정판을 만들었다. 개인 소장은 물론 연말연시 소중한 사람들에게 감사의 마음과 새해 인사를 전하는 선물로 제격이다. 화이트와 골드 조합으로 고급스러움을 더욱 강조했다. 고반발 퍼포먼스에 럭셔리한 가치를 더한 모델로 유명하다.

낮은 스윙스피드(약 78~91mph)에 긴 비거리를 원하는 골퍼에게 안성맞춤이다. 커버와 미드층 반발 성능을 높혀 압도적 비거리를 구현한다. 고반발 슈퍼소프트 퍼스트 레이어(First Layer) 코어가 높은 탄도와 낮은 스핀을 완성하고, 부드러운 타구감과 안정적인 방향성을 이끈다. 수익금 일부는 지구촌 빈민아동 복지 개선을 위해 기부된다. 전국 특약점에서 구매할 수 있다.