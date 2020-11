[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 소녀시대 멤버 겸 연기자 서현이 개그우먼 故 박지선을 향한 애도를 드러냈다.

서현은 4일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 고인에 대한 추모글을 남겼다.

서현은 "너무나 따뜻하고 멋진 사람이었던 지선 언니. 언니를 보러 가는 길에도, 언니를 보고 돌아가는 길에도 이제 다시는 언니를 만날 수 없다는 게 실감이 나지 않았다. 얼마나 힘들었을지 얼마나 고통스러웠을지 그 마음을 헤아릴 수 없어서 너무 마음이 아프다"라고 했다.

이어 "부디 그곳에선 더 아프지 않고 평안히 잠들기를 기도하고 또 기도하겠다. 언제나 모든 일에 진심으로 최선을 다했던 아름다운 희극인 박지선 언니, 영원히 기억할게요"라고 적었다.

한편 박지선의 발인은 5일 오전 7시, 장지는 벽제승화원이다.

