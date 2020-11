[아시아경제 이민우 기자] 코스맥스는 '복사나무 수지를 함유하는 피부 재생, 주름 개선, 도는 상처 치유용 조성물' 특허를 획득했다고 4일 공시했다.

회사 측은 "복사나무 수지, 또는 그의 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장료 조성물, 약학 조성물 및 건강기능식품 조성물에 관한 특허"라며 "이 조성물은 피부 재생, 주름 개선, 상처 개선 치유 효과가 우수해 화장품 조성물, 약학 조성물, 건강기능식품 조성물 등으로 사용할 수 있다"고 설명했다.

