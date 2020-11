광주대 대학원, 2021학년도 전기 신입생 모집

원서접수 11월16일부터 27일까지, 홈페이지·방문 접수

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주대학교 대학원은 2021학년도 전기 석·박사과정 신(편)입생을 모집한다고 4일 밝혔다.

원서접수는 오는 16일부터 27일 오후 5시까지이며, 대학원 홈페이지 또는 교학팀으로 방문 접수하면 된다.

모집인원은 석사학위 과정 160명, 박사학위 과정 40명, 편입생 20명이다. 계약학과 및 외국인 등 정원 외 인원은 별도 선발한다.

광주대는 변화하고 있는 시대에 대응하기 위해 일반대학원 석사과정에 도시재생·부동산학과와 문화콘텐츠학과, 미래융합기술공학과, 호텔관광경영학과, 방재안전학과(계약)를 신설했으며 보건상담정책대학원 석사과정에도 창업학과를 선보여 눈길을 끌고 있다.

박사과정에는 도시재생·부동산학과와 호텔관광경영학과, 방재안전학과(계약)를 신설, 우수 인재 양성에 박차를 가하고 있다.

세부 모집인원은 일반대학원 석사과정에 인문사회·공학·예체능·자연과학계열 29개 학과 신입생 70명과 편입생 8명, 계약학과 석사과정은 2개 학과 신입생 20명을 선발한다.

박사과정은 단독과 협동과정 계열 13개 학과에서 신입생 35명, 계약학과에서 5명을 뽑는다.

사회복지전문대학원은 사회복지학과 석사과정 신입생 30명과 편입생 3명, 박사과정 신입생 5명을 모집한다.

보건상담정책대학원은 인문사회·자연과학·예체능계열 12개 학과에서 석사과정 신입생 60명과 편입생 9명을 선발한다.

면접 및 실기전형은 12월 10~14일이며, 23일 오후 2시 대학원 홈페이지를 통해 최종 합격자를 발표한다.

지원 자격 및 전형 일정 등 자세한 사항은 대학원 홈페이지 또는 대학원 교학팀으로 문의하면 된다.

