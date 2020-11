거창군, 가정방문 치매 전수검사 … 267명 치매 환자 찾아내

만족도 조사결과, 96%가 "치매 조기 검진 반드시 필요"

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 6월부터 10월까지 사각지대 없는 찾아가는 가정방문 치매 전수검사를 실시해 최종 6743명을 검사 완료했다고 4일 밝혔다.

군 치매안심센터 역점사업으로 시행한 치매 전수검사는 거창군 만 60세 이상 어르신을 대상으로 치매 선별검사를 실시해 524명의 인지 저하자를 발굴했다. 이 중 349명은 협력병원에 치매 진단을 위한 감별검사를 의뢰해 267명이 치매 진단을 받았다.

사업이 종료됨에 따라 수혜자와 치매 전수 요원 97명을 대상으로 사업 만족도 조사를 한 결과, 응답자의 96%가 '치매 조기 검진은 매우 필요하다'에 응답했다. 치매 조기 검진을 받음으로써 '치매 인식이 개선됐다'고 89%가 응답했다.

구인모 거창군수는 "치매 검진을 통해 사각지대에 놓인 대상자를 많이 발굴했고, 이 중 치매 환자도 다수 있었다"며, "조기 검진으로 치매 걱정 없는 건강한 거창이 될 수 있도록 협조해 달라"고 당부했다.

