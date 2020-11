동부건설-우리은행 금융업무협약…전주 종광대2구역 재원 확보

[아시아경제 문제원 기자] 동부건설이 우리은행과 금융업무협약을 체결하고 전주 종광대2구역 주택재개발정비사업에 수반되는 모든 재원을 확보했다.

4일 동부건설에 따르면 양 기관은 전날 서울 용산구 동부건설 사옥에서 금융업무협약을 체결했다. 이번 협약은 종광대2구역 재개발 사업에 드는 금융비용을 안정적으로 조달하기 위해 체결됐다.

동부건설은 지난달 13일 지역은행인 전북은행과도 금융업무협약을 맺어 폭넓은 재원조달 방안을 마련한 바 있다.

동부건설 관계자는 "조합원들이 재개발 사업에서 가장 고민하는 부분이 금융비용 문제"라며 "이번 협약을 통해 사업에 수반되는 모든 금융비용을 안정적으로 조달하고 신속히 처리할 수 있게 됐다"고 설명했다.

허상희 동부건설 대표이사는 전주 출신으로 이번 사업에 특히 신경을 쏟고 있는 것으로 알려졌다. 동부건설 관계자는 "차별화된 설계와 품질로 센트레빌의 품격을 증명해 보일 것"이라고 강조했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr