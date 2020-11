롯데호텔, 디어 히어로즈 캠페인 패키지 수익금 기부

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데호텔이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 노력하고 있는 의료진에게 감사의 마음을 전하기 위해 ‘디어 히어로즈’ 캠페인을 통한 패키지 판매 수익금 일부를 사랑의열매 사회복지공동모금회에 기부했다고 4일 밝혔다.

‘디어 히어로즈’ 캠페인은 국가유공자, 보훈 보상 대상자를 비롯한 군인, 경찰, 소방공무원과 코로나 19 극복에 힘쓴 의료진 및 질병관리본부 임직원들을 대상으로 출시한 ‘디어 히어로즈’ 패키지의 수익금 일부를 기부하는 사회공헌 활동이다. 해당 패키지는 지난 6월 1일부터 한 달 동안 국내 롯데호텔 17개 전 체인에서 선보였다. 패키지 수익금으로 마련된 기부금은 의료진 지원 사업에 쓰인다. 사랑의열매 사회복지공동모금회 지정 기탁 기부를 통해 소독 티슈, 손 세정제 등 방역 키트를 전국 52개 병원 의료진들에게 감사의 마음을 담아 전달할 예정이다.

롯데호텔은 이번 기부 캠페인 외에도 의료진들을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 이어나가고 있다. 지난 3월 롯데호텔 서울과 롯데호텔 월드에서는 대구 지역 의료진을 응원하기 위해 단팥빵 2000개를 전달했다. 롯데호텔 양곤도 지난 4월 미얀마 지역 의료진에게 빵 1000개를 기부했다.

