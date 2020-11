'비디오스타' 장동민 "연예인 진절머리 나…이제 안 만나"

[아시아경제 김봉주 기자] 장동민이 "연예인은 이제 안 만난다"고 밝혀 눈길을 끌고 있다.

3일 오후 방송된 MBC에브리원 '비디오스타'는 '난 이제 지쳤어요 - 촉촉한 녀석들' 특집으로 꾸며진 가운데 배우 박상면과 이훈, 개그맨 장동민, 김성원이 출연했다.

MC박나래는 장동민과 김성원에게 "소속사에 의한 절친 조작단이라던데"라며 진실을 묻자 장동민은 "소속사에 많은 연예인이 있는데, 누가 나갈 때 같이 나가는 걸 허락한 사람이 나밖에 없다"고 말했다. "유세윤 씨도 그렇냐"는 질문에 장동민은 "그런 인성 문제있는 것들"이라며 웃었다.

"장동민 마지막 연애는 언제?"라는 질문에 대해 김성원은 "30년 전"이라고 답했고, 장동민은 "1년 전"이라고 답했다.

"넌 무작정 웃기려고 나온 거냐. 광고 찍고 싶은 거냐"며 화내는 장동민에게 박나래는 "1년 전이라고요?"라며 궁금증을 드러냈다.

장동민은 "1년 전에 연애하면 불법이냐"면서 "저도 사람인데 해봤다"고 고백했다. 그러면서 "연예인 이제 안 만난다. 연예인 진절머리 난다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr