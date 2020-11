[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 2~3일 사우스링스 영암 컨트리클럽(카일필립스 코스)에서 열린 제6회 아시아경제 호남배 주니어 골프 챔피언십 여자부 3위 김서윤(영동산과고3) 학생이 기념사진을 찍고 있다.

