하충식 한마음병원 이사장, 창원대 대학발전기금 3억원 쾌척

3일 창원대 총장 찾아 약정식 … 총 5억원으로 약정 늘어

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대는 3일 대학본부에서 한마음창원병원 하충식 이사장의 대학발전기금 3억원 약정식을 가졌다.

이날 행사는 창원대 이호영 총장과 한마음창원병원 하충식 이사장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

하충식 이사장은 대학의 발전과 후학양성 등을 위해 3억원의 대학발전기금을 약정했다. 이번 기금을 포함해 하충식 이사장은 창원대학교에 총 5억원의 대학발전기금을 약정했다.

하충식 이사장은 “105만 창원시의 유일한 국립대인 창원대의 발전과 지역인재 양성에 일조할 수 있게 돼 매우 큰 보람과 자긍심을 느끼게 된다. 앞으로도 우리 지역과 지역 대학 도약을 위해 다각적인 노력을 해 나갈 것”이라고 말했다.

이호영 총장은 “지역 의료복지 증진에 기여한 하 이사장은 장학사업과 기부에 있어서도 큰 귀감이 되고 있다” 며 “대학발전기금을 출연해 준 뜻에 따라 인재양성과 창원대 발전을 위해 힘을 쏟겠다”고 말했다.

