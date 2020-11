조선대 ‘공공기관 현직자 취업선배 멘토링 Day’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 오는 5~6일 ‘공공기관 현직자 취업선배 멘토링 Day’를 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 프로그램은 공공기관 취업을 희망하는 조선대학교 재학생 및 졸업생들에게 취업 정보를 제공하고 직무역량을 강화하고자 마련됐다.

한국토지주택공사, 한국전력공사, 한전KDN 총 3개 기업의 현직자 6명이 참여한다.

인사담당자와 실무에 종사하는 현직자뿐만 아니라 조선대학교 동문 선배가 참여해 기관별 채용정보와 NCS, 자기소개서 및 면접 등 취업전략 공유를 통해 더욱 내실 있는 상담이 될 것으로 기대된다.

신청을 원하는 재학생 및 졸업생은 학생통합지원시스템(CU+)으로 신청할 수 있다.

윤오남 대학일자리센터장은 “학생들이 가장 원하는 기업은 공공기관이므로 우수 인력을 양성해 지역인재에 대한 인식과 채용 비율을 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr