대전·세종, 광역거점도시 도약 협력…전략·입체적 동반자 관계 구축

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전과 세종이 광역거점도시로 도약하기 위해 상호 협력한다. 이를 위해 양 지방자치단체는 전략·입체적 동반자 관계를 구축할 계획이다.

대전시와 세종시는 양 도시의 광역경제권 구축의 일환으로 경제자유구역 지정과 광역교통시스템 개선을 공동 추진한다고 3일 밝혔다.

이날 양 지자체는 이 같은 내용을 골자로 하는 ‘2020년 대전-세종 상생협력 업무협약’도 체결했다.

협약은 2015년 체결한 1차 협약의 협력과제가 대부분 완료되고 세종시가 실질적인 행정수도로 성장하는 시점에 맞춰 두 도시의 동반성장 및 상생발전 도모가 필요하다는 인식에서 체결됐다.

협약의 주요 내용은 ▲동반자적 협력관계 구축·유지를 위한 정기 정책 간담회 개최 ▲충청권 혁신성장의 거점인 광역경제권역 형성을 위한 경제자유구역 지정 ▲국제과학비즈니스벨트 공조체계 강화 등이 꼽힌다.

특히 대전과 세종을 오가는 시민들의 출퇴근 교통 불편해소를 위해 철도교통망 구축과 광역버스노선 확대, 대안도로 개발 등 광역교통시스템 구축에도 상호 협력할 방침이다.

또 대전과 세종의 경제자유구역 지정 등을 통한 광역경제권역 형성과 시민교통 불편 해소를 위한 철도교통망 구축, 대안도로 개발 등 광역교통시스템 개선에도 무게를 더할 예정이다.

연장선에서 이날 양 지자체장은 광역경제권 형성을 위한 핵심기반 사업으로 광역 철도교통망 구축을 핵심으로 대전도시철도 1호선‘의 세종 연결사업이 제4차 국가철도망 구축계획에 반영되도록 함께 정부에 건의하는 공동건의문에도 서명했다.

허태정 대전시장은 “대전과 세종은 이미 공동생활권을 형성했고 행정수도의 실질적 완성과 국가 균형발전의 모델을 함께 만들어 갈 운명 공동체로 자리 잡아가고 있다”며 “대전과 세종은 앞으로 지역을 넘어 충청권이 상생하는 기반을 마련해 나가는데 상호 협력해 나갈 것”이라고 말했다.

이춘희 세종시장은 “양 도시가 광역경제권역을 형성해 충청권의 거점도시로 발돋움 할 수 있도록 노력하겠다”며 “이를 위해 세종은 앞으로 수도권 과밀 해소 등 국가균형발전을 충청권이 선도하고 함께 발전할 수 있게 하는데 대전과 상호 협력할 것”이라고 말했다.

