베이비박스 맞은편 자재 더미에서 영아 시신 발견…경찰, 수사 착수

[아시아경제 유병돈 기자] 부모가 양육을 포기한 영아를 임시로 보호하는 '베이비박스' 앞에서 영아 시신이 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

서울 관악경찰서는 3일 오전 5시 30분께 관악구 주사랑공동체 교회에 설치된 베이비박스 맞은편 공사 자재 더미에서 분홍색 수건에 싸인 남아 시신이 발견됐다는 신고를 접수했다.

경찰 출동 당시 아기는 탯줄과 태반이 붙어있는 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰이 인근 폐쇄회로(CC)TV를 확보해 분석한 결과 전날 오후 10시 10분께 한 여성이 영아를 드럼통 위에 두고 가는 장면이 포착됐다.

경찰은 행인이 드럼통 아래에서 영아 시신을 발견한 점으로 볼 때 아기가 전날 밤까지는 살아있었을 것으로 보고 있다.

경찰은 영아를 두고 간 여성 등을 찾아 자세한 경위를 조사할 예정이다.

경찰 관계자는 "CCTV에 찍힌 여성이 친모인지는 아직 확인되지 않았다"며 "베이비박스 위치를 잘 모르고 영아를 잘못 두고 갔을 가능성까지 고려해 수사 중"이라고 말했다.

