옵티머스 거물급 수사 놓고 고민에 빠진 檢

'펀드 하자 치유' 문건에 추 장관은 "가짜" … 수사 착수 자체가 부담

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 이헌재 전 경제부총리, 채동욱 전 검찰총장 등 거물급 인사에 대한 수사를 앞두고 고민에 빠졌다. 이들은 옵티머스자산운용 펀드에 자문을 맡았었는데, 해당 펀드 운영자들이 투자 유치 등을 위해 정관계에 로비를 시도했다는 의혹이 있다.

3일 법조계에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(주민철 부장검사)는 옵티머스 사태 수사를 펀드 사기와 로비 의혹 등 2개의 큰 축으로 나눠 진행 중이다. 펀드 조성 과정을 먼저 확인한 뒤 이 과정에서 나온 인사들을 중심으로 로비 의혹을 살피는 수순이다. 펀드 사기 수사가 정점을 지난 만큼, 이제는 옵티머스 고문단에 대한 조사도 불가피한 시점으로 보인다.

김재현 옵티머스 대표가 작성한 '펀드 하자 치유' 문건에는 이 전 부총리와 채 전 총장을 비롯해 양호 전 나라은행장, 김진훈 전 군인공제회 이사장 등이 언급돼 있다. 수사팀은 이들이 펀드 조성 과정에서 맡았던 역할과 관련된 자금 흐름을 살피고 있지만, 현재는 이들이 옵티머스로부터 받아간 자문료 규모만 확인한 상태다.

이에 수사팀은 자금 흐름이 일부 확인되는 대로 고문단을 대상으로 직접 조사하는 방안을 검토하고 있는 것으로 전해졌다. 펀드 조성 과정과 이들이 받은 자문료를 떼어 놓고는 1조원이 넘는 자금을 만들 수 있던 배경을 해석할 수 없는 부분이 있어서다.

최근 이혁진 전 옵티머스자산운용 대표는 언론 인터뷰에서 "양 전 은행장 등 고문들은 옵티머스에 투자처를 연결해주면서 통상적인 금액보다 10~50배 많은 자문료를 받아 챙겼다"고 주장한 바도 있다. 법조계에서는 고문단이 옵티머스와 정식으로 계약을 맺고 법률 자문 등을 맡았다면 문제될 것이 없지만 로비 목적의 역할을 수행했다면 상황은 다르다고 말한다.

다만 이들이 경제계, 법조계 등 고위직 인사 출신으로 고문 역할을 확인하는 것 자체가 수사팀으로서는 부담이다. '펀드 하자 치유' 문건에 대한 진위 여부를 아직 결론 내지 못한 상황에서 로비 연계 수사로 확대 해석될 수 있어서다.

무엇보다 추 장관이 지난 법무부 국정감사에서 이 문건을 "가짜 문서"라고 밝혀 고문단에 대한 수사 착수가 쉽지 않다. 당시 추 장관은 '펀드 하자 치유' 문건을 두고 "금융감독원 조사에 대비하기 위한 가짜 문서였다는 내용의 보고를 받았다"고 해 수사에 대한 가이드라인 논란을 일으켰다. 현재 수사 중인 사안에 법무부 장관이 문건이 허위일 가능성을 언급한 것으로 추 장관은 "수사 이후라서 가이드라인이 될 수 없다"고 선을 그었지만 일각에서는 수사팀의 수사 의지가 의심된다는 지적도 나왔다.

검찰 출신의 한 변호사는 "수사팀이 고문단으로 흘러간 자금을 확인하지 않고는 수사를 마무리할 수 없다"며 "더욱이 펀드 조성 과정에서 이들의 이름이 한 차례라도 언급됐다면 수사 확대는 이미 불가피한 단계일 것"이라고 내다봤다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr