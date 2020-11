[아시아경제 구은모 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 200 등락률 +1.83% 거래량 212,421 전일가 10,950 2020.11.03 10:17 장중(20분지연) 관련기사 [연기금 테마 분석] 케이블TV SO/MSO, 도시가스, 전자파 매수세 포착한미반도체, 3분기 실적 창사 이래 최대…영업익 249억한미반도체, 3Q 영업익 249억…전년比 202%↑ close 는 중국 QORVO와 19억7437만원 규모의 반도체 제조용 장비 공급계약을 체결했다고 3일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 1.64% 규모이며, 계약기간은 오는 12월30일까지다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr