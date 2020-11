[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천만국가정원 서문 일원에 모인 50여명의 시민들이 풍력발전소 이격거리 축소 음모를 규탄하고 있다.

이들은 2일 오후 2시께 있을 순천시의회가 추진하는 공청회에 참석, 반대의견을 개진하기 위해 모인 것으로 순천시의회와 더불어민주당 순천지역위원회(위원장 소병철 국회의원)를 향한 비판과 풍력발전의로 인한 삶의 터전을 지키자고 주장하고 있다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr