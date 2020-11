바이오리더스, 박영철 회장 유상증자 100% 참여… “책임경영 강화”

[아시아경제 구은모 기자] 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 5,100 전일대비 30 등락률 -0.58% 거래량 166,827 전일가 5,130 2020.11.02 13:58 장중(20분지연) 관련기사 바이오리더스, 소아희귀질환 뒤쉔병 치료제 ‘BLS-M22’ 임상1상 완료바이오리더스, 코로나19 치료물질 국내 임상 2상 계획 신청[특징주] 바이오리더스, 유상증자 소식에 15% 급락 close 의 유상증자에 박영철 바이오리더스 회장이 참여한다.

바이오리더스는 2대 주주인 박영철 회장이 현재 진행 중인 유상증자에 100% 참여한다고 2일 밝혔다. 지난 8월 바이오리더스는 450억원 규모의 유상증자를 결정했다. 조달한 자금은 신약 개발을 위한 임상 비용과 채무 상환 등에 사용될 예정이다. 박 회장은 150만 2540주(7.83%)를 보유 중이다.

회사 관계자는 “박 회장은 진행 중인 임상시험의 성공 가능성과 장기적인 기업가치 상승에 대한 확신으로 이번 유상증자에 참여하는 것”이라며 “100% 유상증자 참여로 경영권 약화나 지분 희석에 대한 시장 내 우려가 불식되고 책임경영 체제가 강화될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

아울러 “안정적인 경영환경을 구축하기 위해 박 회장은 추가 지분 확보도 고려 중”이라며 “조달한 자금을 활용해 신약 파이프라인의 임상 연구개발에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.

바이오리더스는 자체 개발 신약 플랫폼인 ‘뮤코맥스(MucoMAX)’와 ‘휴마맥스(HumaMAX)’ 기술을 보유하고 있다. 회사는 지난달 29일 뒤쉔병 치료제 ‘BLS-M22’의 1상 임상시험을 성공적으로 마쳤다고 밝혔고, 자궁경부전암 치료제 ‘BLS-M07’도 2b상 임상시험을 진행 중이다. 또한 신약 플랫폼을 기반으로 항암치료제 등 신규 파이프라인 구축을 진행 중이다.

