[아시아경제 유병돈 기자] 에스모 머티리얼즈 에스모 머티리얼즈 087730 | 코스닥 증권정보 현재가 2,720 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,720 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일키스톤PE ‘윈윈’ 외치더니 … 손댄 기업들 되레 경영 악화[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일 close 는 상호명을 '이엠네트웍스'로 변경하기로 했다고 30일 공시했다.

에스모 머티리얼즈 이전의 상호명은 네패스신소재였다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr