[아시아경제 오주연 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 30,850 전일대비 550 등락률 +1.82% 거래량 277,341 전일가 30,300 2020.10.30 10:29 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"현대건설, 실적 불확실성 현실화…수주는 긍정적"[e공시 눈에 띄네]코스피-23일"코로나19 장기화 반영" 현대건설 3분기 영업익 1398억…전년比 41.5%↓(종합) close 은 2조251억8498만3000원 규모의 이라크 바스라 정유공장 고도화설비 공사를 수주했다고 30일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 11.72%에 해당한다.

