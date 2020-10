케어랩스 굿닥, 건강검진·정형외과 입점 의료부문 대폭 확장… "의료 전 부문 아우를 것"

[아시아경제 장효원 기자] 모바일 헬스·뷰티케어 플랫폼 전문기업 케어랩스 케어랩스 263700 | 코스닥 증권정보 현재가 8,420 전일대비 340 등락률 -3.88% 거래량 1,104,960 전일가 8,760 2020.10.30 10:29 장중(20분지연) 관련기사 【전문가추천】 내일 (30일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' 케어랩스, 커뮤니티 활발... 주가 15.42%.케어랩스, 200억원 규모 사모 전환사채 발행 결정 close 100% 연결자회사 굿닥(대표 임진석)이 플랫폼 내 입점 의료 부문의 전면 확장에 나섰다.

국내 1위 비대면 의료 서비스 플랫폼 ‘굿닥’은 29일 ▲정형외과 ▲건강검진 ▲산부인과 ▲여성·남성 클리닉 등 총 6개 의료 부문에서 신규 병원들이 입점을 마치고 본격적으로 앱 서비스를 연계한 접수·진료 업무에 돌입했다고 밝혔다.

회사 측은 굿닥 플랫폼 내 신설된 신규 의료 부문에서 ▲통증 클리닉, 도수 치료, 외과 시술/수술, 수액 치료, 수기 치료, 체외 충격파 치료와 같은 상황별 시급한 환자들을 아우르는 정형외과를 비롯해 ▲정밀 검진이 가능한 전방위 건강검진 ▲각종 여성, 남성 질환 치료가 가능한 클리닉까지 포함하고 있는 만큼 이와 연계한 다양한 서비스 혜택을 늘려가며 사용자 층 확장이 이어질 수 있도록 공격적인 마케팅을 펼쳐가겠다는 계획이다.

박경득 케어랩스 대표이사는 “굿닥 의료 접수 시스템은 병원을 내방하는 환자 편의성을 극대화하고, 아울러 병원 내 업무 효율성 제고를 통해 치료 서비스 질 향상에 기여하도록 해 환자와 병원 상호간 윈윈 할 수 있는 사용자 편의 중심 플랫폼 서비스로 자리잡았다”며 “현재 정신건강의학과를 비롯해 재활의학과, 이비인후과, 안과, 소아과, 비뇨기과 등의 추가 의료부문 입점이 예정돼 세부 내용을 협의 중인 상황으로, 향후 국내 의료 전 부문을 아우르는 토탈 의료 지원 플랫폼 서비스로 성장해 갈 것”이라고 전했다.

지난 2012년 5월 첫 서비스를 시작한 굿닥은, 일 평균 약 1만명이 비대면 의료 접수 서비스를 이용 중인 국내 1위 비대면 의료 서비스 플랫폼이다.

