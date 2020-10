[아시아경제 오주연 기자] 엑셈 엑셈 205100 | 코스닥 증권정보 현재가 3,655 전일대비 130 등락률 +3.69% 거래량 224,165 전일가 3,525 2020.10.30 09:47 장중(20분지연) 관련기사 역시 우리나라의 기술력은 갑 오브 갑! LED살균기 개발! 대량생산!엑셈, 검색 상위 랭킹... 주가 0.92%[특징주]엑셈, 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜 대표 수혜…사상최대 실적 갱신 행진 close 은 올 3분기 연결기준 영업이익이 32억6500만원으로 전년 동기대비 흑자전환했다고 30일 공시했다. 매출액은 102억2900만원으로 54.6% 늘었고 당기순이익은 31억8600만원으로 1491.0% 증가했다.

