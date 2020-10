송파구 새 캐릭터 ‘송송-파파’ 기념품 출시

레트로커피잔, 미니에코백, 휴대폰 슬라이드 그립 등 실용성 강조

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 구민에게 많은 사랑을 받고 있는 구의 새 캐릭터 ‘송송-파파’와 도시브랜드 CI를 활용한 기념품을 출시했다.

이번에 출시된 기념품은 레트로커피잔, 미니에코백, 파우치, 휴대폰 슬라이드 그립 등 총 5종으로 최신 트렌드에 맞춰 실용성과 가성비를 고려해 제작했다.

‘송송-파파 레트로커피잔’은 최근 복고 유행에 맞춰 구가 디자인을 자체 개발했다. 뉴트로(Newtro) 등 유행에 민감함 젊은층에게 좋은 호응을 얻을 것으로 기대했다.

‘아이송파 슬라이드 그립’은 기존의 그립톡과 달리 무선충전이 가능한 제품으로 기능성을 더했으며, ‘송송-파파 미니에코백’은 기성 에코백 사이즈보다 작은 토트백 크기로 제작해 휴대성을 높였다.

이 밖에도 송파둘레길 BI로고를 자수로 넣은 ‘조리개형 파우치’와 ‘송송-파파 포트트잇’ 등이 출시됐다. 기념품은 송파관광정보센터와 석촌호수 내 문화실험공간 ‘호수’에서 6000~1만2000원으로 판매되고 있다.

한편 구는 지난 7월1일 미래비전을 압축, 상징화한 새로운 도시브랜드CI와 캐릭터를 선보였다.

도시브랜드는 ‘서울’ ‘선도’ ‘송파’의 한글 초성자음 ‘ㅅ’을 상징화한 것으로 ‘서울’을 이끄는 ‘선도’ 도시 ‘송파’ 의미를 함축하고 있다.

새로운 캐릭터인 ‘송송, 파파’는 행복한 삶을 지향하는 하트(‘ㅅ’), 다양한 가치와 문화를 연결하는 다리(‘ㅍ’)를 형상화했다. 개성강한 이름과 친근한 이미지로 아이들과 젊은이들에게 큰 호응을 얻고 있다.

박성수 송파구청장은 “도시이미지를 효과적으로 알리기 위해 매년 송파의 특징을 담은 관광기념품을 개발해 제작하고 있다”면서 “이번에 새롭게 제작한 기념품을 통해 관광객들이 송파를 더욱 친근하게 느끼고, 나아가 다시 찾고 싶은 도시로 기억하기를 바란다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr