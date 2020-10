[아시아경제 김봉주 기자] 배우 김성령이 근황을 전했다.

김성령은 21일 인스타그램에 "맛있는 거 먹으러~ 잘 먹었습니당"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진에서 김성령은 착 붙는 레깅스를 입은 채 늘씬한 키를 자랑했다.

54세의 나이라고는 믿기지 않는 탄력있는 몸매에 누리꾼들의 감탄을 자아냈다.

한편, 김성령은 '나는 살아있다'에 출연할 예정이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr