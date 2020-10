조수진 "금태섭 탈당 응원…하고 싶은 말을 하는 건 행복한 것"

[아시아경제 김슬기 기자] 금태섭 전 더불어민주당 의원이 탈당한 가운데 21일 조수진 국민의힘 의원은 "하고 싶은 말들을 하고 살 수 있다는 건 분명 행복한 것이라고 믿는다"고 말했다.

이날 조 의원은 자신의 페이스북에 올린 글에서 "사람에게 가장 힘든 것. 마음 따로 몸 따로 행동하는 것일 것"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "더불어민주당 내부에는 합리적이고 훌륭한 지인들이 여전히 존재한다"라면서도 "그분들은 문제의식을 입 밖으로 내지 못한다. 그래서 금태섭 전 의원을 응원한다"라고 했다.

이어 "지난 3월9일, 너무나 급박하고 갑작스럽게 '야당 정치인'으로서 새 출발을 했다. 전혀 생각해보지 못했던 일들이 쓰나미처럼 덮쳤다. 때때로 혼란스럽고, 때때로 고통스럽다"라며 "힘없는 야당, 자력으론 할 수 있는 게 거의 없는 야당, 아직은 앞날이 불투명한 야당이 아니라면 다르지 않았을까란 생각도 문득문득 해본다. 부질없는 것이란 걸 알면서도 하곤 한다"고 덧붙였다.

앞서 금 전 의원은 이날 오전 자신의 페이스북에 올린 글에서 "다른 무엇보다 편 가르기로 국민을 대립시키고 생각이 다른 사람들을 범법자·친일파로 몰아붙이며 윽박지르는 오만한 태도가 가장 큰 문제"라며 민주당에서 탈당했다.

그는 민주당 의원들을 겨냥해 "우리 편엔 관대하고 상대방에겐 가혹한 '내로남불', 이전에 했던 주장을 해명이나 설명 없이 뻔뻔스럽게 바꾸는 '말 뒤집기'의 형태도 나타난다"라고 지적했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr