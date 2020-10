한울원전, '1리·1색' 마을공동체기업 경진대회…구산리번영회 '최우수'

식품·경제·문화 3개 분야 6개 단체 시상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 20일 한울본부 홍보관에서 6개 참여단체 등 약 50여명이 참석한 가운데 '1里·1色 마을공동체기업 육성사업 경진대회'를 열었다.

이 대회는 지역경제 활성화 및 건전한 지역사회 공동체 문화 확산을 위해 한울본부에서 지난해부터 추진 중인 소득증대지원 공모사업이다.

한울본부는 올해에도 지난 5월6일부터 6월26일까지 1里·1色 마을공동체 육성 사업 공모를 실시했다. 예선(서류심사)을 통과한 6개 단체는 1대 1 전문 컨설팅을 통해 사업을 구체화하고 역량을 강화하며 경진대회를 준비해왔다.

심사 결과 기성면 구산리번영회가 대상으로, 상금 2000만원)을 받았다. 흥부마을공동체, 울진바지게시장 상인회가 각각 금상(1000만원)을, '함께하는 근남면사람들' '해파랑2425' '덕산초 청장년회'가 각각 은상(500만원)을 수상해 사업지원을 받게 됐다.

한편, 2019년 1里·1色 마을공동체기업 육성 경진대회에서 최우수 사업으로 선정된 아톰라벤더전원마을은 지난 6월 경상북도 예비마을기업에도 선정돼 한울본부에서 추가 사업지원을 하는 등 정부인증 마을기업으로 도약하기 위한 초석을 다지고 있다.

