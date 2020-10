KT, '디지털 전환' 인사이트 교환 '서밋' 연다

[아시아경제 구채은 기자] KT가 국내외 디지털 전문가들이 함께 '디지털-X 서밋 2020’을 28일 개최한다.

이번 행사에서는 구현모 KT 대표의 환영사에 이어 기업부문장 박윤영 사장이 기조연설을 진행할 예정이다. 구현모 KT 대표는 올해 최초로 열리는 행사의 취지와 의미를 설명하고, 이를 통한 시장 변화와 기회를 KT와 함께 열어가자는 비전을 발표한다. 이어 박윤영 KT 기업부문장(사장)이 연단에 나와 그간 KT B2B의 성과와 KT가 보유한 5G, AI, 빅데이터, 클라우드 역량을 활용해 산업별 다양한 파트너사와의 협업을 통한 시장 확대 계획 등을 공유할 예정이다.

첫 세션에서는 디지털 전환이 바꾸는 비즈니스 환경’을 주제로 발표와 토론이 진행된다. 먼저 4차산업혁명위원장을 역임하고 있는 서울대학교 윤성로 교수가 포스트 코로나 시대의 디지털 전환에 대해 발표한다. 두 번째 세션은 디지털 전환에 필요한 핵심 역량을 주제로 진행된다. 윤동식 KT Cloud/DX 사업단 전무가 KT만이 가진 디지털전환 플랫폼의 차별화 역량에 대해 소개할 예정이다. 이어 임세현 BC카드 빅데이터센터장이 AI와 융합하는 빅데이터의 힘에 대해 설명한다. 마지막 세션에서는 KT의 DX 추진 전략에 따른 파트너사와의 협업에 대해 민혜병 KT 기업사업전략본부장과 협력사들이 발표를 이어간다.

현장에선 발표 세션과 별도로 전시부스가 운영되며 KT의 주요 디지털 트랜스포메이션 아이템들을 선보인다. ▲AI로 전화 상담원의 업무를 지원하는 인공지능 컨택센터 ▲광케이블을 통해 노후 시설물의 위험을 미리 잡아내는 KT GiGAsafe SOC ▲AI와 빅데이터를 활용한 온라인 교육서비스 플랫폼 ▲디지털 트윈 기술을 활용한 보이는 물류센터 ▲협업툴과 화상회의 등 기업의 원격업무를 지원하는 KT 디지털웍스 등이다. 행사는 28일 온라인으로도 실시간 중계한다. 홈페이지 사전 등록을 통해 누구나 무료로 참여 할 수 있다. 또한 코로나19 확산 방지를 위해 사회적 거리두기 방역 지침을 철저히 준수하여 진행할 예정이다.

박윤영 KT 기업부문사장은 “이번 행사에서 비즈니스 환경에 대해 공유하고 AI를 비롯한 핵심 역량을 기반으로 하는 성장 전략에 대해 논의한다”며 “디지털 혁신을 주도해 온 저명한 연사들과 유수의 기업들이 함께 디지털 전환의 방향에 대해 고민하는 매우 의미 있는 행사가 될 것”이라고 말했다.

