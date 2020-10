전남경찰, 2020년 치안성과 우수지방청 수상

전남경찰청 역대 최초 치안성과 우수지방청 선정

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 경찰청에서 실시한 2020년 치안성과 우수 경찰관서 선발 결과에서, 전남지방경찰청이 치안성과 우수지방청(3위)으로 선정되는 영예를 차지했다.

20일 전남지방경찰청에 따르면 이번 치안성과 우수 경찰관서는 전국 17개 지방경찰청을 대상으로 ‘2019년 치안성과평가 결과(50%)와 2020년 상반기 치안성과평가(50%)를 합산해 선발했다.

전남경찰청은 금년도 상반기 성과평가 전국 1위를 기록함으로써 전남청 역대 최초로 치안성과 우수지방청에 선정되는 성과를 거뒀다.

이에 김재규 전남지방경찰청은 치안성과 우수지방청 수상의 영예는 전남 경찰 모두가 현장 곳곳에서 묵묵히 도민들의 안전과 치안을 위해 노력해준 결과라 생각하며, 이에 격려와 지지를 아끼지 않은 186만 전남 도민들에게 감사를 전했다.

또 앞으로도 전남 경찰은 선제적이고 예방적인 경찰 활동으로 도민의 안전을 최우선으로 새기면서 ‘준비된 치안전문가’와 ‘당당한 책임 경찰’로서 안전한 전남을 만들어나가는데 더욱 정진할 것을 약속했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr