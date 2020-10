[아시아경제 금보령 기자] 위닉스 위닉스 044340 | 코스닥 증권정보 현재가 20,100 전일대비 500 등락률 +2.55% 거래량 333,560 전일가 19,600 2020.10.20 14:43 장중(20분지연) 관련기사 [증권사가 엄선한 모멘텀 기대주] 위닉스, 안트로젠 외 긴 장마에 관련株 '주목'위닉스, 주당 200원 현금배당 결정 close 는 열교환기 제조 및 판매 등 부문을 단순·물적분할하기로 결정했다고 20일 공시했다.

분할 후 위닉스는 가정용 전기기기 제조 및 판매 등을 담당하는 코스닥 상장회사로 존속한다. 분할 후 신설회사는 비상장법인으로 한다. 신설회사명은 유원(가칭)이다. 분할 기일은 내년 1월1일이다.

