20일 서울 중구 덕수궁 대한문 앞에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 중단됐던 수문장 교대의식이 재개되고 있다. 서울시는 코로나19 확산이 시작된 2월 이후 중단한 덕수궁 왕궁수문장 교대의식과 순라행렬을 이날부터 재개한다고 밝혔다. 교대의식은 화~일요일 하루 3차례(오전 11시, 오후 2시·3시 30분), 순라행렬은 하루 1차례(오전 11시 교대의식 후) 진행한다./김현민 기자 kimhyun81@

