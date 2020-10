도봉구 ‘놀이의 힘’ 부모 교육 비대면 온라인 강의

21일부터 도봉구육아종합지원센터 유튜브 채널에 게시...영유아프로그램(언어, 요리 등), 교육영상 등 지속적으로 업로드

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(이동진 구청장)는 코로나19로 외부활동이 어려운 상황에서 코로나 시대 아이들의 놀 권리 보장을 위한 ‘놀이의 힘’ 부모 교육을 비대면 온라인 강의로 진행한다.

부모인식개선 온라인교육은 코로나19 장기화로 가정보육시간이 늘면서 부모의 양육방법 및 역할교육의 필요성이 더욱 높아지고, 야외활동이 제한적인 시기에 영유아의 놀 권리와 놀이의 중요성을 고찰해 보기 위해 마련했다.

강의 영상은 10월21일부터 도봉구육아종합지원센터 유튜브 채널에 게시돼 장소와 시간에 구애 없이 상시 시청이 가능하다.

강의를 맡은 EBS 홍주영 작가는 ‘놀이의 반란’ 책의 저자다. 27년 넘게 아동교육 연구와 다큐프로그램 100여편 제작의 노하우로 현실감 있는 강의와 국내외 풍부한 자료를 활용해 특색 있는 교육을 진행 할 예정이다.

한편, 도봉구 육아종합지원센터는 부모들의 교육 욕구가 증대됨에 따라 집합·대면교육을 ‘온라인교육’으로 전환해 운영하고 있으며, 학부모들의 좋은 호응을 얻고 있다.

아울러 도봉구육아종합지원센터 유튜브에는 코로나19로 인해 증가한 가정놀이를 지원하기 위해 언어, 요리 등 영유아프로그램과 교육영상 등을 지속적으로 업로드하고 있다.

이동진 도봉구청장은 “가정의 안과 밖의 일상생활에 많은 변화가 있는 올해는 아이들의 건강과 놀 권리를 위해 온라인으로 교육의 장을 마련했다”며 “알찬 강의를 통해 아이의 놀이에 대해 이해하며, 부모와 아이의 긍정적인 관계형성에 기여할 것으로 기대 한다“고 전했다.

