[아시아경제 원다라 기자] 한국거래소는 맥스로텍 맥스로텍 141070 | 코스닥 증권정보 현재가 3,045 전일대비 45 등락률 -1.46% 거래량 1,818,939 전일가 3,090 2020.10.19 15:30 장마감 관련기사 맥스로텍, 검색 상위 랭킹... 주가 0.49%맥스로텍, 검색 상위 랭킹... 주가 -13.77%맥스로텍, 주가 3420원.. 전일대비 -5.39% close 을 불성실 공시법인으로 지정했다고 19일 공시했다. 불성실 공시법인 지정 사유는 공시번복이다. 앞서 맥스로텍은 타법인 주식 및 출자증권 양수결정을 철회했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr