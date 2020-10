경북도, '세일페스타' 라이브커머스 첫 방송 … 실시간 스트리밍

21~22일 경북세일페스타 전문앱 '그립' 생방송

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 오는 21일 오후 6시부터 이틀간 모바일 라이브커머스전문앱 '그립'(Grip)을 통해 중소기업 상품을 판매하는 '세일페스타 라이브' 판매방송을 진행한다고 19일 밝혔다.

5월부터 쿠팡, 위메프 등 5개 쇼핑몰에 온라인 입점지원을 하는 경북세일페스타 사업은 9월말 기준 1196억원 판매실적을 올렸다. 앞서 9월에 시행한 쿠팡입점 품평회에서는 경북도 68개 업체 가운데 59개 업체가 입점 선발되는 등 비대면 온라인쇼핑에 대한 관심이 크게 고조된 상태다.

라이브커머스는 실시간 동영상 스트리밍을 통해 시청자들에게 상품을 소개하고 판매하는 새로운 형태의 전자상거래다. 기존 홈쇼핑과는 달리 실시간 소비자와의 댓글과 소통을 통해 제품을 홍보·판매할 수 있다. 특히 브랜드 인지도가 낮은 중소기업 및 소상공인 상품을 홍보 및 판매 하는데 효과적인 방법이다.

이번 방송에서는 사과쥬스, 밀키트, 즉석식품, 목재 등 경북중소기업 9개 상품을 선보일 예정이다. 주요 구매층이 모바일 쇼핑에 익숙한 20∼30대 고객이라는 점과 비대면 쇼핑트렌드에 발맞춰 상품을 선정했다는 게 경북도의 설명이다.

이번 방송에는 쇼핑호스트와 해당 기업대표가 함께 출연해 자사 제품을 온라인으로 직접 판매하는 새로운 판매방식을 시도한다. 인기 유튜버 홍고고(HongGOGO)가 새로운 판로개척을 시행하는 경북도의 기업지원 사항 및 생방송 행사를 브이로그로 촬영할 예정이다.

이철우 도지사는 "인지도가 낮은 중소기업들은 소비자와의 교류 방법을 찾을 수 없어 소비자가 원하는 바를 파악하기 어려웠는데, 이번 라이브커머스 도입으로 지역 중소기업에 실질적인 도움이 줄 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

