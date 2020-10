전국 산림복지시설 운영 재개…프로그램 이용·숙박 가능

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 전국 산림복지시설의 운영이 재개된다.

한국산림복지진흥원은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 임시 휴관했던 전국 15개 산림복지시설의 운영을 재개한다고 19일 밝혔다.

운영을 재개하는 시설은 ▲국립산림치유원(경북 영주·예천) ▲국립숲체원 (강원 횡성·경북 칠곡·전남 장성·경북 청도·대전) ▲국립치유의 숲 (경기 양평·울산 울주 대운산·강원 강릉 대관령·경북 김천·충북 제천·전남 곡성) 등으로 이용 가능한 시설은 10인 미만 객실이다. 10인 이상 객실도 10인 미만으로는 사용 가능하다.

단 국립예산치유의숲은 감염병 확산과 관계없이 수해 복구 작업 진행으로 당분간 휴관한다.

산림복지진흥원은 숲 해설가, 산림치유지도사 등 산림복지전문가가 진행하는 산림교육치유 프로그램 등의 이용도 제한적으로 운영한다. 각 프로그램은 사회적 거리두기를 준수하는 조건으로 20인 미만이 참여할 수 있다.

산림복지시설 이용예약은 산림복지진흥원 홈페이지 내 통합예약을 통해 할 수 있다. 이용일 3일 전에는 시설별로 유선 예약도 가능하다.

다만 코로나19 확산 상황과 정부방침에 따라 시설운영 및 예약이 취소될 수 있다고 산림복지진흥원은 안내했다.

산림복지시설 이용 재개에 관한 기타 내용은 진흥원 통합예약 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

산림복지진흥원 이창재 원장은 “정부의 방역지침을 준수하면서 안전한 산림복지 서비스를 제공해 코로나19 장기화로 지친 국민들이 숲에서 안전하게 휴식할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr