명품하우스 '에르메스', '돌체앤가바나' 립스틱 신제품

[컬처&라이프부 최정화 기자] 에르메스, 돌체앤가바나 두 명품하우스 브랜드가 AW 립스틱 신상품을 론칭했다. 루즈 에르메스는 절제된 중간 핑크 톤의 리미티드 에디션 세 가지 컬러를 공개했다. 돌체앤가바나는 브랜드 최초로 선보이는 울트라 매트 립스틱으로 고급스러운 블랙레이스 페키지가 소장욕을 자극한다.

루즈 에르메스, 2020 가을-겨울 리미티드 에디션 컬렉션 출시

프랑스의 명품하우스 브랜드 에르메스(Herm?s)가 2020 가을-겨울 리미티드 에디션 컬렉션’을 출시했다.

‘루즈 에르메스 2020 가을-겨울 리미티드 에디션 컬렉션’은 매 6개월마다 시즌 한정으로 선보이는 루즈 에르메스 리미티드 에디션의 두 번째 컬렉션으로 명암이 교차하는 컬러의 래커 케이스에 담긴 세 가지 뷰티 오브제이다. 이번 컬렉션은 가을과 겨울이 자연스럽게 조화를 이루듯이 칠흑 같은 밤과 여명의 빛, 역광에 비친 청명한 하늘, 쌀쌀하고 건조한 날씨와 포근하고 아늑한 실내 분위기를 느낄 수 있다.

이번 컬렉션은 침착하고 절제된 미묘한 중간 핑크 톤의 로즈 옴브레(Rose Ombr?)와 밝은 햇살아래 들장미처럼 환하고 생기 넘치는 핑크의 로즈 포메트(Rose Pommette), 깊고 고요하며 벨벳같이 부드러운 핑크의 로즈 뉘(Rose Nuit), 총 3가지의 핑크 컬러로 구성되어 있다. 또한 지속 가능한 소재로 제작한 립스틱 케이스는 리필이 가능한 형태로 다른 컬러로 변경하여 사용할 수 있다.

돌체앤가바나 뷰티, 신제품 ‘패션립’ 런칭

이탈리아 패션 하우스 코스메틱 브랜드 ‘돌체앤가바나 뷰티’가 신제품 ‘패션립(Passionlips)’ 출시를 기념해 롯데백화점 본점에서 런칭 행사를 진행했다.

돌체앤가바나 뷰티의 신제품 ‘패션립 크림 투 파우더 매트 립 펜’은 돌체앤가바나 뷰티에서 최초로 선보이는 혁신적인 울트라 매트 립스틱으로, 돌체앤가바나의 아이코닉한 블랙 레이스 디자인을 입은 고급스러운 패키지가 눈길을 사로잡는다. 강렬한 컬러감은 물론 ‘울트라 매트’와 ‘스파클링 매트’ 2가지 타입의 색다른 매트 피니쉬로 선보이며 지금껏 경험해보지 못한 매트와 쉬머한 립 표현이 가능하다. 휴대가 간편한 온-더-고 슬림 펜 타입으로 언제 어디서나 아찔하고 탐스러운 립 메이크업을 완성할 수 있다.

특히, 이번 런칭 행사에는 돌체앤가바나 뷰티 앰버서더 ‘가수 청하’가 등장해 자리를 빛냈다. 신제품 패션립 640번 #DG 아모레 컬러의 강렬한 레드 립 메이크업을 완벽하게 소화한 청하는 머리부터 발끝까지 일명 #인간돌체앤가바나 로서의 면모를 뽐내며 눈길을 사로잡았다.

최정화 기자(라이킷팀) choijh@asiae.co.kr