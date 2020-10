동서대, 대학생영상공모전 최우수상 수상

중소기업 지원·소비 촉진 위해 한국언론학회와 롯데홈쇼핑 주최

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대(총장 장제국) 방송영상전공 학생들이 한국언론학회와 롯데홈쇼핑이 주최한 대학생영상공모전에서 최우수상을 수상해 상금 500만원을 거머쥐었다.

주인공은 방송영상 전공 정윤혁(4년), 김태민(4년), 이유정(1년) 씨다.

이번 공모전은 코로나19로 인한 언택트(Untact) 시대에 어려운 중소기업을 지원하고 소비를 촉진할 수 있는 새로운 콘택트(Contact) 소비를 일으키기 위한 대학생들의 참신한 영상 아이디어를 모집하고, 재능을 가진 대학생들을 발굴하기 위한 행사였다.

최우수 작품은 ‘성냥팔이 소녀와 말표’로, 성냥이 팔리지 않는 현대의 성냥팔이 소녀가 어떤 것을 팔면 사람들이 구매할까 하는 궁금증으로 시작한다.

모든 사람이 착용하는 신발이란 소재를 발견하고 신발을 깨끗하게 유지할 수 있는 제품을 연구하는 모습으로 말표 신발키트 세트를 소개하는 내용을 영상에 담았다.

정윤혁 씨는 “4학년으로 마지막이라고 생각하는 공모전에 수상하게 돼 값진 기억으로 남을 것 같다. 방송영상학과 후배들에게 많은 공모전에 나가서 좋은 경험을 쌓아라고 말하고 싶다”고 소감을 말했다.

