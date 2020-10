현대엔지니어링, '힐스테이트 신도림역 센트럴' 11월 분양

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔니지어링은 오는 11월 서울 구로구 신도림동 일대에서 주거용 오피스텔 '힐스테이트 신도림역 센트럴'을 분양한다고 19일 밝혔다.

힐스테이트 신도림역 센트럴은 지하 6층~지상 20층, 1개동, 18~29㎡(전용면적) 총 463실로 이뤄진다. 지상 1층에서 3층은 상업시설, 지상 4층에서 20층은 오피스텔로 구성된다. 면적 별로는 ▲18㎡ 210실 ▲20㎡ 15실 ▲29㎡A 221실 ▲29㎡B 17실 등 총 4개 타입으로 1인 가구를 위한 원룸형부터 2~3인 가구를 위한 평면까지 다양화했다.

힐스테이트 신도림역 센트럴은 교통, 편의, 문화, 업무 등 생활 인프라를 누릴 수 있다. 지하철 1·2호선 환승역인 신도림역과 1호선 구로역을 걸어서 이용할 수 있는 더블 역세권 단지로 여의도, 강남, 광화문, G밸리 등 업무지역까지 빠르게 이동이 가능하다. 또한 단지 앞 버스정류장에는 지선, 간선, 광역 등 20여개에 달하는 버스노선이 지나고 있어 대중교통 이용도 수월하다.

신도림역의 경우 수도권광역급행철도(GTX)-B노선이 정차 예정으로 GTX-B노선 개통 시 서울역까지 3정거장, 인천 송도까지 4정거장이면 이동이 가능하다. 단지가 경인로와 접해 있어 차량 진출입이 수월하고 서부간선도로, 올림픽대로, 남부순환도로 등의 도로망도 가까워 차량으로 타지역으로 이동하기 쉽다.

도보권에 현대백화점, 이마트, 홈플러스, NC신구로점, CGV, 롯데시네마 등의 대형유통 및 문화시설이 있다. 단지에서 약 2㎞ 거리인 영등포역 인근에는 롯데백화점, 신세계백화점, 타임스퀘어 등 편의시설이 풍부하다. 단지에서 약 800m 거리에 산책로와 다양한 운동시설을 갖춘 안양천, 도림천 등도 있다.

한편 단지 내 상업시설 '힐스 에비뉴 신도림역 센트럴'도 동시 분양한다. 힐스 에비뉴 신도림역센트럴은 지상 1~3층 연면적 3597㎡ 규모로 인근의 신도림역과 구로역 역세권의 풍부한 유동인구와 반경 약 1㎞ 내에 2만여 가구의 주거단지가 있어 풍부한 배후수요를 갖추고 있다.

견본주택은 서울 영등포구 당산동 4가 1-14에 11월 중 개관할 예정이다.

