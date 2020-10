[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 11,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,000 2020.10.19 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 한미반도체, 72억 규모 반도체 제조용 장비 수주한미반도체, 120억 규모 반도체 제조용 장비 수주[내일 상승 종목 분석] 오늘 기관과 외국인이 주목한 매매비중 상위 종목 close 는 올해 3분기 연결기준 매출 779억원, 영업이익 249억원의 잠정실적을 거뒀다고 19일 공시했다. 전년 동기 대비 매출은 100.6% 늘었고 영업익은 201.9% 증가했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr