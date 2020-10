제주특별자치도 공식블로그, 누적 방문자 1천만 명 ‘돌파’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도 공식블로그가 누적 방문자 천만 명을 돌파했다.

18일 제주도는 올해 들어 도 공식 블로그에 1일 평균 7천 명, 월평균 15만 명이 방문하고 있다고 밝혔다.

제주도 공식 블로그는 지난 2015년 9월 개설돼 제주 도민과 관광객에게 유용한 제주 소식을 사진, 동영상, 카드뉴스 등으로 직접 제작해 홍보하고 있다.

특히 코로나19 상황 속에서 도 공식 블로그는 빛을 발했다. 제주지역 확진자 발생과 이동 동선 등을 실시간으로 안내하고, 무사증 중단·특별입도절차 도입·검사 지원 등 제주특별자치도의 대응 상황들과 지원 정책 등을 전파했다.

블로그 방문자로부터 가장 뜨거운 반응을 보인 게시글은 ‘제주형 재난긴급생활지원금 안내’로 204건의 질의응답이 실시간으로 이뤄졌다.

제주도는 현재 블로그를 포함해 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 8종의 공식 소셜네트워크 매체를 운영해 매일 2~3건 이상의 게시물을 선보이고 있다. 지난해 2,519건이던 발행 건수도 3,367건에 육박하며 33% 이상 증가했다.

특히, 제주도가 공식 운영하는 유튜브 채널의 경우 구독자 수 7천 640명에 누적 조회 수 240만 천 316회를 기록, 경상북도와 서울특별시에 이어 인구수 대비 구독자 비율이 세 번째로 높게 나타났다.

이 같은 성과로 제주도는 지난 9월 대한민국 SNS대상 공공부문 광역지자체 최우수상을 받아 2018년 이후 3년 연속 최우수상의 영예를 안았다.

고경호 제주특별자치도 공보관은 “앞으로도 민선 7기 제주 도정의 생활 밀착형 정책들을 더욱 정확하고 신속하게 안내할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

